Panama’da arkeologlar, 800 ile 1000 yılları arasında tarihlenen ve hem altın takılar hem de seramiklerle çevrili bir mezar ortaya çıkardı. Mezarın, dönemin yüksek statülü bir bireyine ait olduğu değerlendirildi.

Başkent Panama City’nin yaklaşık 200 kilometre güneybatısındaki Nata bölgesinde, El Cano arkeolojik kazı alanında gerçekleştirilen keşifte, iskelet kalıntıları zengin süslemelerle birlikte bulundu.

200 YIL BOYUNCA ÖLÜLERİNİ GÖMMÜŞLER

Kazıyı yöneten arkeolog Julia Mayo, mezarın İspanyol öncesi dönemin orta Panama topluluklarına ait olduğunu ve yaklaşık 200 yıl boyunca bu alanda ölü gömme geleneklerinin sürdüğünü belirtti.

1000 yıldan eski mezar gün yüzüne çıktı… İçinden altın takılar fışkırdı

ALTINLARLA DONATILMIŞ

Mezarın çevresinde, geleneksel motiflerle bezenmiş seramik kapların yanı sıra, altın bilezikler, küpeler ve üzerinde yarasa ile timsah figürleri bulunan göğüs takıları yer aldı. Mayo, bu değerli objelerle birlikte gömülen kişinin topluluk içindeki en yüksek sosyal statüye sahip birey olduğuna dikkat çekti.

1000 yıldan eski mezar gün yüzüne çıktı… İçinden altın takılar fışkırdı

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Panama Kültür Bakanlığı, keşfi, ülke arkeolojisi ve Orta Amerika kıtasındaki İspanyol öncesi toplumların incelenmesi açısından “büyük önem” taşıyan bir buluntu olarak nitelendirdi.

Uzmanlar, kazıların, bu toplumlarda ölümün bir son değil, sosyal statünün sembolize edildiği yeni bir evreye geçiş anlamına geldiğini gösterdiğini vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası