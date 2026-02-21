İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında Süper Lig ve 1. Lig kulüp yöneticilerine yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6222 sayılı kanun kapsamında “müsabaka sonucunu etkileme” şüphesiyle başlatılan süreç, dosyayı şike boyutuna taşırken, Natura Dünyası Gençlerbirliği kulübü olaya ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında, İstanbul merkezli 10 farklı ilde, 33 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Süper Lig ve 1. Lig kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

Bugüne kadar genellikle hakemler, futbolcular ve teknik adamlar üzerinden yürüyen iddialar, bu operasyonla ilk defa bu çapta “yönetici” ayağına sıçramış oldu. Savcılık şimdilik Süper Lig ve 1. Lig’deki kulüpleri mercek aldı. Yeni dalgadaki şüphelilerin doğrudan kendi maçlarının sonuçlarına etki edecek şekilde, 6222 sayılı kanunun 11. Maddesine (Müsabaka sonucunu etkileme) muhalefetten soruşturulması olayı resmen bir “şike” dosyasına dönüştürdü.

İstanbul merkezli 10 farklı ilde, 33 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Süper Lig ve 1. Lig kulüp yöneticileri gözaltına alındı

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gençlerbirliği Kulübü, "Natura Dünyası Gençlerbirliği yöneticisi" ifadesiyle anılan bir kişinin bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, 'Natura Dünyası Gençlerbirliği yöneticisi' ifadesiyle anılan şahsın, bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştır. Söz konusu kişi, kulübümüzde halihazırda herhangi bir görevde bulunmamaktadır. İlgili şahıs, geçmiş dönemlerde yönetim kurulunda yer almış olup, bugün itibarıyla Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde aktif bir yöneticilik sıfatı yoktur. Kamuoyunda yanlış bir algı oluşmaması adına bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Kulübümüzün mevcut yönetimi ve kurumsal yapısı ile bahse konu olay arasında herhangi bir bağ bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ülke futbolunu bahis ve şike lekesinden arındıracak her türlü sürecin destekçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası