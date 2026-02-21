Başsavcılığın yürüttüğü futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga, işin rengini değiştirdi. Soruşturma “bahis” boyutunu aşarak “şike” kapsamına girdi.

TAHİR KUM - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında, İstanbul merkezli 10 farklı ilde, 33 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Süper Lig ve 1. Lig kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

33 şüpheliden 32’si yakalanarak emniyete götürüldü. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimlerin, kendi yöneticisi oldukları takımların maçlarında rakip takımın kazanmasına yönelik bahis oynadıkları tespit edildi..

Bahisten şikeye döndü

Bugüne kadar genellikle hakemler, futbolcular ve teknik adamlar üzerinden yürüyen iddialar, bu operasyonla ilk defa bu çapta “yönetici” ayağına sıçramış oldu. Savcılık şimdilik Süper Lig ve 1. Lig’deki kulüpberi mercek aldı. Yeni dalgadaki şüphelilerin doğrudan kendi maçlarının sonuçlarına etki edecek şekilde, 6222 sayılı kanunun 11. Maddesine (Müsabaka sonucunu etkileme) muhalefetten soruşturulması olayı resmen bir “şike” dosyasına dönüştürdü.

TFF, YARGIYI BEKLEYECEK

Kendi takımlarının aleyhine bahis oynamak Disiplin Talimatı’nın (FDT) 56. Maddesi gereğince sadece kişileri değil, kulüpleri de doğrudan bağlıyor. İlgili maddeye göre; şike eyleminin tespiti hâlinde, suça karışan takımların bir alt lige düşürülmesi yaptırımı çok net. Federasyon, yakın geçmişte Ankaraspor-Nazillispor maçıyla ilgili bahis ve müsabaka sonucunu etkileme incelemelerinde TFF, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararının beklenmesine hükmetmişti.

PARA TRAFİĞİNE BAKILACAK

Federasyonun yine “yargı kararını bekleme” teamülünü uygulaması bekleniyor. Yasa dışı bahis soruşturmasını başlatan eski Cumhuriyet Başsavcısı yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde “Bahis kişileri ilgilendirir. Şike oluşması için para trafiğine bakmak lazım” ifadelerini kullanmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, özellikle şüphelilerin “para trafiğini” derinlemesine mercek altına alacak ve bir usulsüzlük tespit etmesi hâlinde, mahkemeye şikeden sevklerini gerçekleştirecek.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR 3 Süper Lig takımına para cezası! PFDK açıkladı

İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR 13 KULÜPTEN 33 YÖNETİCİ

Giresunspor (9): Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban, Yunus Emre Demirkol

Konyaspor (7): Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper

Antalyaspor (5): Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Tuncay Gülel

Adana Demirspor (3): Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya

Alanyaspor (2): Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler

Denizlispor (2): Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya

Ankaragücü (1): Adem Başbilen

Yeni Malatya (1): Ahmet Topdağ

Kocaelispor (1): Orhan Dönmez

Bodrumspor (1): Caner Tuna

G.Birliği (1): Süleyman Yurtseven

Göztepe (1): Enes Memiş

Sivasspor (1): Yasin Ocak

Haberle İlgili Daha Fazlası