Bu ateş kulüpleri yakar! 13 kulüp küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya
Başsavcılığın yürüttüğü futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga, işin rengini değiştirdi. Soruşturma “bahis” boyutunu aşarak “şike” kapsamına girdi.
- Soruşturma kapsamında 10 farklı ilde 33 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
- Gözaltına alınan 32 şüpheli, kendi yöneticisi oldukları takımların maçlarında rakip takımın kazanmasına yönelik bahis oynadıkları belirlendi.
- Bu operasyonla birlikte bahis iddiaları ilk defa bu çapta “yönetici” ayağına sıçramış oldu.
- Soruşturma, 6222 sayılı kanunun 11. Maddesine (Müsabaka sonucunu etkileme) muhalefetten yürütülüyor ve olay resmi olarak bir “şike” dosyasına dönüştü.
- Gözaltına alınan yöneticiler 13 farklı kulüpten bulunuyor: Giresunspor (9), Konyaspor (7), Antalyaspor (5), Adana Demirspor (3), Alanyaspor (2), Denizlispor (2), Ankaragücü (1), Yeni Malatya (1), Kocaelispor (1), Bodrumspor (1), G.Birliği (1), Göztepe (1), Sivasspor (1).
TAHİR KUM - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında, İstanbul merkezli 10 farklı ilde, 33 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Süper Lig ve 1. Lig kulüp yöneticileri gözaltına alındı.
32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
33 şüpheliden 32’si yakalanarak emniyete götürüldü. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimlerin, kendi yöneticisi oldukları takımların maçlarında rakip takımın kazanmasına yönelik bahis oynadıkları tespit edildi..
Bahisten şikeye döndü
Bugüne kadar genellikle hakemler, futbolcular ve teknik adamlar üzerinden yürüyen iddialar, bu operasyonla ilk defa bu çapta “yönetici” ayağına sıçramış oldu. Savcılık şimdilik Süper Lig ve 1. Lig’deki kulüpberi mercek aldı. Yeni dalgadaki şüphelilerin doğrudan kendi maçlarının sonuçlarına etki edecek şekilde, 6222 sayılı kanunun 11. Maddesine (Müsabaka sonucunu etkileme) muhalefetten soruşturulması olayı resmen bir “şike” dosyasına dönüştürdü.
Bahis operasyonunda 4 eski, 1 mevcut yöneticisi gözaltında: Konyaspor'dan açıklama
TFF, YARGIYI BEKLEYECEK
Kendi takımlarının aleyhine bahis oynamak Disiplin Talimatı’nın (FDT) 56. Maddesi gereğince sadece kişileri değil, kulüpleri de doğrudan bağlıyor. İlgili maddeye göre; şike eyleminin tespiti hâlinde, suça karışan takımların bir alt lige düşürülmesi yaptırımı çok net. Federasyon, yakın geçmişte Ankaraspor-Nazillispor maçıyla ilgili bahis ve müsabaka sonucunu etkileme incelemelerinde TFF, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararının beklenmesine hükmetmişti.
PARA TRAFİĞİNE BAKILACAK
Federasyonun yine “yargı kararını bekleme” teamülünü uygulaması bekleniyor. Yasa dışı bahis soruşturmasını başlatan eski Cumhuriyet Başsavcısı yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde “Bahis kişileri ilgilendirir. Şike oluşması için para trafiğine bakmak lazım” ifadelerini kullanmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, özellikle şüphelilerin “para trafiğini” derinlemesine mercek altına alacak ve bir usulsüzlük tespit etmesi hâlinde, mahkemeye şikeden sevklerini gerçekleştirecek.
3 Süper Lig takımına para cezası! PFDK açıkladı
İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR 13 KULÜPTEN 33 YÖNETİCİ
Giresunspor (9): Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban, Yunus Emre Demirkol
Konyaspor (7): Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper
Antalyaspor (5): Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Tuncay Gülel
Adana Demirspor (3): Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya
Alanyaspor (2): Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler
Denizlispor (2): Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya
Ankaragücü (1): Adem Başbilen
Yeni Malatya (1): Ahmet Topdağ
Kocaelispor (1): Orhan Dönmez
Bodrumspor (1): Caner Tuna
G.Birliği (1): Süleyman Yurtseven
Göztepe (1): Enes Memiş
Sivasspor (1): Yasin Ocak