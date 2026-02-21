Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi CHP’de rahatsızlığa neden oldu. İmamoğlu ile milletvekillerinin görüştürülmemesi “siyasi mesaj” olarak değerlendirilirken, olası bir ret halinde eylem seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

BERAT TEMİZ / ANKARA - Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından CHP’de başlayan endişe sürüyor.

Gürlek ile yakın çalışan ve İBB soruşturmasında da imzası bulunan Fatih Dönmez’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın ise Bakan Yardımcılığına atanması parti içindeki rahatsızlığı artırdı. Son günlerde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile milletvekillerinin görüştürülmemesine dikkati çeken CHP kurmayları, sürecin hem hukuki hem de siyasi boyutuyla yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Kurmaylar, izin verilmemesinin yalnızca bir cezaevi prosedürü değil, siyasi bir mesaj olduğunu öne sürerken parti yönetiminde “Yeni bir aşamaya mı geçiliyor?” yorumu yapılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu hafta cezaevi ziyareti için başvuru yapmadığı, ancak önümüzdeki hafta başvuru yapacağı belirtiliyor. Talebin reddedilmesi hâlinde eylem seçeneğinin gündeme alınabileceği iddia ediliyor.

Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek’in “Benim kapım herkese açık, her siyasi partiye açık” açıklamasına rağmen Özel’in, Gürlek’ten doğrudan randevu talep etmeyi düşünmediği belirtiliyor. CHP yönetiminde, muhtemel bir görüşme kararının ancak Parti Meclisi ve MYK’da alınabileceği kaydediliyor.

