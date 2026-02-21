Kimliğini açıklamayan bir hayırsever, Hatay Dörtyol'da belediyeye ait 16 halk ekmek büfesindeki günlük 6 bin ekmeğin ücretini bir ay boyunca karşılayarak depremzede ve dar gelirli vatandaşlara ücretsiz dağıtılmasını sağladı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ramazan ayının başlamasıyla birlikte gönülleri ısıtan bir dayanışma örneği sergilendi.

Kimliğini gizli tutan bir hayırsever, belediyeye bağlı 16 halk ekmek büfesindeki bütün ekmeklerin ücretini bir ay boyunca üstlendi. Uygulama kapsamında günlük üretilen 6 bin ekmek, depremzede ve dar gelirli vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Dağıtım, daha fazla ailenin faydalanabilmesi için kişi başı beş adetle sınırlandırıldı. Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç “10 TL’den sattığımız halk ekmeği, hayırsever bir hemşehrimizin desteğiyle ücretsiz sunuyoruz. Halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Bu anlamlı destek, ilçe genelinde büyük takdir topladı.

