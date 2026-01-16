Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kimliği öğrenilemeyen bir hayırsever, mahalle bakkallarını gezerek dar gelirli vatandaşların veresiye borçlarını nakit olarak ödedi. Esnaflar kendilerine de destek olduğunu belirttiği olay için mahallelinin büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Veliköy Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret eden hayırsever, veresiye defterlerinde kayıtlı ve ödeme güçlüğü yaşayan ailelere ait borçların tutarını hesaplatıp nakit olarak ödedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, ramazan ayı öncesinde yaptığı destekle mahalle sakinlerine büyük sevinç yaşattı.

Bakkal işletmecisi Orhan Akın

"HEM BİZE HEM MAHALLELİYE BÜYÜK DESTEK OLDU"

Bakkal işletmecisi Orhan Akın, hayırseverin özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını ödediğini söyledi. Çok zor durumda olan bir ailenin 25 bin liralık borcunun tek seferde ödendiğini aktaran Akın, "Ramazan öncesinde hem bize hem de mahalleliye büyük destek oldu." ifadelerini kullandı.

Market işletmecisi Kemal Ölmez ise aynı hayırseverin kendi iş yerindeki 42 bin liralık veresiye borcunu kapattığını belirtti.

Market işletmecisi Kemal Ölmez

"BORCUNUN KAPANDIĞINI ÖĞRENEN MAHALLELİ BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI"

Borcu ödenen vatandaşların çok mutlu olduğunu ifade eden Ölmez, "Geldi, borçları sordu ve ödemesini yaptı. Borcunun kapandığını öğrenen mahalleli büyük mutluluk yaşadı." dedi.

