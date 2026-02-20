İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda Konyasporlu 4 eski yönetici ile mevcut yönetimden 1 kişi gözaltına alındı. Yeşil-beyazlı kulüp, bahis soruşturması hakkında açıklama yaptı.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda, TÜMOSAN Konyaspor mevcut yönetiminden 1 kişi ile önceki yönetimlerde görev yapan 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak 'Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet' imzasıyla kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Konyaspor, Süper Lig'de geride kalan 22 haftada topladığı 20 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.

"ADLİ SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR"

Konyaspor Kulübü, bahis operasyonuyla ilgili olarak, "6222 sayılı Kanun kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Tümosan Konyaspor mevcut yönetiminden bir kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış dört kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu adli süreç, Kulübümüz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyu ile şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

