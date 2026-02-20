Bahis operasyonunda 4 eski, 1 mevcut yöneticisi gözaltında: Konyaspor'dan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda Konyasporlu 4 eski yönetici ile mevcut yönetimden 1 kişi gözaltına alındı. Yeşil-beyazlı kulüp, bahis soruşturması hakkında açıklama yaptı.
- TÜMOSAN Konyaspor'un mevcut yönetiminden bir kişi ve önceki yönetimlerde görev yapmış 4 kişi gözaltına alındı.
- Konyaspor'dan 'Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet' imzasıyla açıklama geldi.
- Kulüp, söz konusu adli süreci yakından ve titizlikle takip ettiğini belirtti.
- Gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.
"ADLİ SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR"
Konyaspor Kulübü, bahis operasyonuyla ilgili olarak, "6222 sayılı Kanun kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Tümosan Konyaspor mevcut yönetiminden bir kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış dört kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu adli süreç, Kulübümüz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyu ile şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.