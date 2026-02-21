Nesine 3. Lig 4. Grup’ta Altay ile Tire 2021 FK arasında oynanacak kritik mücadele öncesi tansiyon yükseldi. Altay yöneticisi Sinan Kanlı, deplasmanda yaşandığını öne sürdüğü olaylara sert tepki gösterirken, misafir tribünü bilet fiyatını 5 kuruş olarak belirlediklerini açıkladı. “Herkes ederi kadar” sözleriyle dikkat çeken Kanlı’nın açıklamaları, karşılaşma öncesi rekabeti daha da alevlendirdi.

Nesine 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, sahasında Tire 2021 FK’yı ağırlamaya hazırlanırken, karşılaşma öncesi tansiyon yükseldi. Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla rakip takım yönetimine sert sözlerle yüklendi. Ligin ilk yarısında Tire’de oynanan mücadelede Altay kafilesine yönelik olumsuz tutum sergilendiğini öne süren Kanlı, o gün yaşananları unutmadıklarını ifade etti. Deplasmanda hem yönetim hem de taraftarlar anlamında çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını savunan Kanlı, “Misafirperverlikten uzak bir tavırla karşılaştık. Sporun ruhuna yakışmayan davranışları not ettik” dedi.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, deplasmanda yaşandığını öne sürdüğü olaylara sert tepki gösterdi

Yaklaşan İzmir derbisi öncesinde dikkat çeken bir karar aldıklarını duyuran Kanlı, deplasman tribünü bilet fiyatlarının sembolik olarak 5 kuruş şeklinde güncellendiğini açıkladı. “Herkes ederi kadar” ifadelerini kullanan Altay yöneticisi, bu uygulamanın bir tepki niteliği taşıdığını belirtti.

"HESAP ZAMANI GELDİ"

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Altay yöneticisi Kanlı, sosyal

medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Müsabakanın sonunda yine Tire 2021 mensupları, protokol tribününden duyulmamış küfürler ederek kalitelerini ve değerlerini ortaya koymuşlardır. Şimdi hesap zamanı geldi. Tire 2021 Kulübü mensuplarını müsabakamıza, misafirperverliğe uygun şekilde davet ediyoruz. Kapımız açık; buyurun gelin. Misafir takım için, eğer Tire 2021 Kulübü'nün taraftarları gelecekse, bilet ücretlerini onların da gelebileceği şekilde güncelledik: Sadece 5 kuruş. Sözün özü: 'Herkes ederi kadar'. Tire 2021 Futbol Kulübü, sizin de ederiniz 5 kuruş. Çıkın, çıkın gelin."

TİRE 2021 FK'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Karşılaşma öncesi yapılan bu açıklamalar iki kulüp arasındaki rekabeti daha da alevlendirdi. İzmir temsilcisi Altay, taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmayı hem de üst sıralar iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Tire 2021 FK cephesinde ise henüz resmi bir cevap gelmezken, gözler hafta sonu oynanacak mücadeleye çevrildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası