Galatasaray'ın 5-2 kazandığı Juventus maçında sergilediği performansla alkış alan Barış Alper Yılmaz, kariyeri ve hayata bakışına dair çarpıcı ifadeler kullandı. Hayatının sarı-kırmızılılara transferiyle birlikte değiştiğini belirten 25 yaşındaki milli oyuncu, "Pes etmek ve vazgeçmek benim doğamda yok" dedi.

TFF 1'inci Lig ekibi Keçiörengücü'nden ayrılıp, Temmuz 2021'de Galatasaray'a imza atan Barış Alper Yılmaz, "Galatasaray’a transferim benim hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından biriydi. O imzadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı bunu biliyordum. Hayatım Galatasaray’a transferimle birlikte değişti diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz, Juventus maçında enerjisi ve hırsıyla galibiyette önemli rol oynadı.

"RAHAT VE ŞIK OLMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUM"

L'Officiel Dergisi'ne konuşan milli oyuncu, "Günlük hayatta kendinizi en rahat ve iyi hissettiğiniz tarz nedir?" sorusuna, "Aslında anlık karar veriyorum. Beni aynı gün içinde, eşofman üzerine deri ceketle yaptığım bir kombinle de, iyi kesim bir takım elbiseyle de görebilirsiniz. Her ikisi de beni yansıtıyor. Elbette gittiğim ortama uygun giyinmeye, bunu yaparken rahat ve şık olmaya özen gösteriyorum" cevabını verdi.

"GÜCÜN ESİRİ OLURSAN SAVUNMASIZ KALIRSIN"

"Tutkuyla yapılan bir şey sizce insanı daha mı güçlü yapar, yoksa daha savunmasız mı?" sorusu üzerine Barış Alper, "Tutkuyla yapılan her iş insanı iyi hissettirir. Tutkuyla bağlı olduğun şeyi doğru yapmak için motive olursun. Seni daha güçlü yapabilir ama gücün esiri olursan ve egona yenik düşersen işte o zaman savunmasız kalırsın" sözlerini sarf etti.

Barış Alper'in sezon başı Suudi Arabistan kulübü NEOM'a transferine izin çıkmamıştı.

"VAZGEÇMEK BENİM DOĞAMDA YOK"

"Tutkuyla bağlandığınız bir şeyden vazgeçmek mi daha zor, yoksa sevmediğiniz bir şeye devam etmek mi?" sorusu da yöneltilen 25 yaşındaki futbolcu, "İkisi de zor bir durum. İki durumda da tutkunuzu, isteğinizi kaybedebilirsiniz. Hayat bize bazen zorluklar çıkarabilir. Bu durumlarda da bizim kararlarımız ve hareketlerimiz geleceğimizi, yolumuzu belirler. Pes etmek ve vazgeçmek benim doğamda yok" dedi.

Milli yıldızın, Galatasaray ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

"NEREDEN GELDİĞİNİ SAKIN UNUTMA"

Barış Alper Yılmaz, "Çocukluğumdan beri futboldan başka bir şey düşünmedim. Çocukken babamın Rize’de restoranı vardı. Okuldan ve futboldan kalan zamanlarda onun yanında vakit geçiriyorduk. Belki de babamın izinden giderdim. Aslında benim içim dışım birdir. Dışarıdan birçok halimi görebiliyorsunuz. Kendimi üç kelimeyle anlatacak olsam; hırslı, enerjik ve duygusal diyebilirim. Kaç yaşında olursan ol, ne başarırsan başar ama benliğini ve nereden geldiğini sakın unutma, hayallerin için savaş" açıklamasını yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası