Zambiya’nın eski Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu’nun 5 Haziran 2025’te hayatını kaybetmesinin üzerinden sekiz aydan fazla süre geçti. Buna rağmen naaşı Güney Afrika’daki bir cenaze evinde bekletiliyor. Devlet töreni konusunda ailesi ile mevcut Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema arasında yaşanan anlaşmazlık, ülke gündeminin en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi.

Zambiya’nın eski Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu, 5 Haziran 2025’te hayatını kaybetmişti. Ancak ölümünün üzerinden sekiz aydan fazla zaman geçmesine rağmen cenazesi hala Güney Afrika’daki bir cenaze evinde tutuluyor.

AİLE İLE CUMHURBAŞKANI KARŞI KARŞIYA

Krizin merkezinde, Lungu’nun ailesi ile yerine gelen Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema arasındaki derin anlaşmazlık var.

Lusaka’daki bir mezarlıkta, devlet töreniyle defnedilmesi planlanan boş duran tabut büyüklüğündeki mezar çukuru, yaşanan çıkmazın sembolü haline geldi.

NEDEN DEFNEDİLEMEDİ?

Hichilema’nın, selefi Lungu devlet töreniyle toprağa verilmesini istiyor. Ancak Lungu’nun son günlerinde ailesine, Hichilema’nın cenazesine yaklaşmaması gerektiğini söylediği ifade edildi.

Aile, mevcut cumhurbaşkanının katılmayacağı bir cenaze töreni talep ediyor.

KONU MAHKEMEYE TAŞINDI

Mahkemelerin, Lungu’nun vasiyeti konusunda Zambiya makamları lehine karar verdiği kaydedildi.

ÜLKE GELENEKLERİYLE ÇATIŞIYOR

Lungu’nun naaşının aylarca defnedilmemesi, Zambiya’da geleneksel inançlar açısından da tartışmalara neden oldu.

Ülkede ölülerin gecikmeden gömülmesi kültürel norm haline geldi.

Zambiya kamuoyu, eski cumhurbaşkanının ne zaman ve hangi koşullarda toprağa verileceğine ilişkin net bir takvim bekliyor.

