Ordu’nun Fatsa ilçesinde 5’inci kattaki evinin balkonundan düşen öğretmen Emrah Uflaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sahur vakti korkunç bir olay meydana geldi. Olay, ilçenin Evkaf Mahallesi’nde gerçekleşti.

5. KATTAKİ BALKONDAN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Fatsa İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Emrah Uflaz (42), ikamet ettiği apartmanın 5. katındaki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

2 ÇOCUK BABASIYDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Uflaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



