Babasının "Oğlum ölmeyecek" feryadı yürekleri yakmıştı! Genç işçiden acı haber geldi
Antalya'da 22 yaşındaki işçi Hüseyin Demirtosun, 5 katlı inşaatın çatı katından düşerek ağır yaralanmıştı. Talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede 4 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Olay anında oğlunun başında "Oğlum ölmeyecek" diyerek feryat eden baba ve yakınları, gencin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı.
- Antalya'da inşaatta çalışan duvar ustası Hüseyin Demirtosun, çatı katından düşerek ağır yaralandı.
- Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı genç hastaneye kaldırıldı.
- Olay anında şantiyede bulunan babası, oğlunun yaşaması için gözyaşları içinde yardım istedi.
- Hastanede 4 gün yoğun bakımda tedavi gören Demirtosun, hayat mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
- Cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından babası tarafından teslim alınarak Varsak Mezarlığı'nda defnedildi.
16 Şubat Pazartesi günü Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Pamir Caddesi 138. Sokak'ta öğle saatlerinde yapımı tamamlanmak üzere olan 5 katlı apartmanın inşaatında duvar ustası olarak çalışan Hüseyin Demirtosun, çatı katında vincin bıraktığı malzemeleri almak istediği sırada dengesini kaybederek zemine düşmüştü.
"OĞLUM ÖLMEYECEK"
İnşaatta aile bireyleriyle birlikte çalıştığı öğrenilen Demirtosun'un yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı genç, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Olay anında şantiyede bulunan baba Şahabettin Demirtosun'un, "Oğlum, oğlum ölmeyecek, çabuk hastaneye götürün" diyerek gözyaşları içinde sağlık ekiplerine seslenmişti.
GÖZYAŞLARIYLA CENAZESİNİ TESLİM ALDI
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Hüseyin Demirtosun, hastanede süren 4 günlük hayat mücadelesinin ardından dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Demirtosun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından gencin cenazesi, babası ve yakınları tarafından bugün gözyaşları içinde teslim alındı.
Hüseyin Demirtosun'un cenazesinin Varsak Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip defnedildiği bildirildi.