Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, lig tarihinde 14'üncü defa karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gören ile Suat Güz yapacak. İlker Yasin Avcı da dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 22 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, Süper Lig'de geride kalan 22 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 45 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 28 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR 13 MAÇTIR RAKİBİNE YENİLMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, söz konusu periyotta 8 galibiyet ve 5 beraberlik alarak rakibine karşı üstünlük sağladı. Karadeniz ekibinin 27 golüne Gaziantep FK 11 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan müsabaka 1-1 sonuçlanmıştı.

DEPLASMANDA 6'DA 6

Trabzonspor, ligde Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, bu süreçte 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek, rakibi karşısında dış sahada da üstünlüğünü sürdürdü. İki takım arasında Gaziantep’te oynanan maçlarda bordo-mavililer, 8 gol atarken; kalesinde 3 gol gördü.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Trabzonspor'da Andre Onana hayal kırıklığına uğrattı

Haberle İlgili Daha Fazlası