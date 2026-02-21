İhlas Haber Ajansı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR’ı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçının VAR ve AVAR'ını açıkladı.
Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında saat 20.00'de karşılaşacak.
- Maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
- Yardımcı hakemler Furkan Ürün ve Samet Çavuş olacak.
- VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Davut Dakul Çelik oturacak.
- AVAR'da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.
MHK'nın açıklamasın göre; Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Davut Dakul Çelik oturacak. AVAR’da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.
