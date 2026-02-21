Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçının VAR ve AVAR'ını açıkladı.

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’in 23'üncü haftasında karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Samet Çavuş yapacak. Ömer Tolga Güldibi ise maçın 4'üncü hakemi olacak.

MHK'nın açıklamasın göre; Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Davut Dakul Çelik oturacak. AVAR’da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

