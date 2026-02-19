İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'de 23'üncü hafta heyecanı: İşte maç programı...
Trendyol Süper Lig'de 23'üncü hafta karşılaşmaları; 20 Şubat Cuma, 21 Şubat Cumartesi, 22 Şubat Pazar ve 23 Şubat Pazartesi günü oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 23'üncü hafta heyecanı yaşanacak.
- 20 Şubat Cuma günü başlayıp 23 Şubat Pazartesi günü sona erecek haftanın ilk maçı Çaykur Rizespor-Kocaelispor.
- Lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
- Beşiktaş, Dolmabahçe'de Göztepe'yi ağırlayacak.
- Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; Trendyol Süper Lig'de 23'ünü hafta Çaykur Rizespor-Kocaelispor müsabakasıyla başlayacak. Lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşak. Beşiktaş, Dolmabahçe'de Göztepe'yi ağırlayacak. Kapanış mücadelesinde ise Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk edecek.
20 Şubat Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor
21 Şubat Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği
16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir
20.00 Konyaspor - Galatasaray
22 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor - Antalyaspor
16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor
20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
20.00 Beşiktaş - Göztepe
23 Şubat Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
