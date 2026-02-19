Trendyol Süper Lig'de 23'üncü hafta karşılaşmaları; 20 Şubat Cuma, 21 Şubat Cumartesi, 22 Şubat Pazar ve 23 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; Trendyol Süper Lig'de 23'ünü hafta Çaykur Rizespor-Kocaelispor müsabakasıyla başlayacak. Lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşak. Beşiktaş, Dolmabahçe'de Göztepe'yi ağırlayacak. Kapanış mücadelesinde ise Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk edecek.

20 Şubat Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor

21 Şubat Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği

16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir

20.00 Konyaspor - Galatasaray

22 Şubat Pazar

13.30 Kayserispor - Antalyaspor

16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor

20.00 Beşiktaş - Göztepe

23 Şubat Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

