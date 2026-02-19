Anadolu Ajansı
Rakip Kocaelispor: Çaykur Rizespor'da 2 eksik var
Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında 20 Şubat Cuma günü Kocaelispor ile sahasında karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
- Rizespor, ligde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucu 21 puan topladı.
- Sakatlığı bulunan Khusniddin Alikulov ve kart cezalısı Giannis Papanikolaou, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 21 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.
Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Khusniddin Alikulov ve kart cezalısı Giannis Papanikolaou, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmıştı.
