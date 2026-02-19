Sivas’ta ikamet eden 65 yaş üstü bir vatandaş, yılda 3 bin 365 kez halk otobüsüne binerek Sivas’ta bugüne kadar duyulmamış bir rekora imza attı. Açık kimliği açıklanmayan kişi günde ortalama 9,2 kez halk otobüsü kullanırken günlük rekorunun ise 25 kez olduğu öğrenildi.

Türkiye'de 65 yaş üstü vatandaşların şehir içi ulaşımında toplu taşıma araçlarını 'gereksiz kullandıkları' iddiaları tartışılırken Sivas Belediyesi'nden dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

GÜNLÜK REKORU 25

Açık kimliği gizlenen Mehmet S. İsimli 65 yaş üstü bir vatandaşın, 2025 yılı içerisinde toplamda 3 bin 365 kez halk otobüslerini kullandığı duyuruldu. Açık kimliği açıklanmayan kişi günde ortalama 9,2 kez halk otobüsü kullanırken kendinin günlük rekorunun ise 25 kez olduğu anlaşıldı.

Sivas Belediyesi'nin açıklaması

BELEDİYE TEBRİK ETTİ

Sivas Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "65 yaş üzeri serbest biniş kartına sahip Mehmet S. adlı hemşerimiz, 2025 yılında tam 3 bin 365 kez halk otobüslerimize binerek önemli bir rekora imza attı. 25 Binişte günlük rekoru da elinde bulunduran Mehmet S'yi şehir içi ulaşımımıza olan yoğun ilgisinden dolayı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

