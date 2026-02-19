Türkiye Gazetesi dopdolu ramazan sayfası ve dini içerikleriyle 11 ayın sultanını karşıladı. İşte bir ay boyunca okuyucuların merakla beklediği bu sayfada dikkat çeken başlıklar...

Ramazan ayı huzur, bereket, muhabbet ve maneviyat dolu iklimiyle kendi hissettirdi.

Bütün dünya Müslümanlarının gündemi olan bu kutlu ay, sosyal medyada da kendini gösterdi.

Dijital mecralarda insanların önüne ramazan temalı pek çok içerik düşüyor. Ancak bu içerikler iyilik, ibadet, tefekkür gibi dini emirlerden uzaklaştırıcı, odak dağıtıcı yayınlara dönüşebiliyor.

Gazetemiz de hem özel "Ramazan sayfası" hem de "Bizim Sayfa" köşeleriyle okuyuculara huzurlu bir liman oluyor.

Peki bu sayfalarda neler var?

Ramazanın en sevilen sayfası

DOĞRU FIKIH BİLGİLERİ

Bizim Sayfa sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı on bir ayın sultanı ramazanda, sahih iman esasları, doğru fıkıh bilgileri ve ibretlik menkıbelerle kalplere rehber olacak.

HEM DÜŞÜNDÜREN HEM AYDINLATAN

İlahiyatçı Yazar Ömer Çetin Engin tarafından hazırlanan hikmet ve ibret dolu kıssalar, ramazan ayı boyunca devam edecek.

Günün sohbeti köşesinde iyilik ve güzel ahlaka dair dikkat çeken sözler yer alacak.

Eshab-ı kiramın başından geçen ibretli dolu vakalar da ramazan sayfasının çarpıcı köşelerinden biri olarak yayınlanacak.

"Kendimi Kaybettim Hükümsüzdür" bölümünde de yaşanmış olaylardan yola çıkılarak hazırlanan ramazana özel hikaye serisi paylaşılacak.

DAMAK ÇATLATAN LEZZETLER

Yemek denince ilk akla gelen Yazarımız Adnan Şahin bu yıl da damak çatlatan lezzetli yemek tarifleri hazırlıyor. Şahin, gerek yöresel gerekse dünya mutfaklarının birlikte harmanlandığı Türk mutfağını ramazan sayfasına taşıyor.

RAMAZANA ÖZEL HABERLER İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberle İlgili Daha Fazlası