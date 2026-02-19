Türkiye Gazetesi
Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyatlar
JTI ve Philip Morris grubunun ardından BAT grubuna ait sigaralara da zam geldi. Grubun sattığı en ucuz sigara 100 TL, en pahalı sigara ise 115 TL oldu.
Sigara tiryakilerini üzecek haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. 17 Şubat tarihinde JTI, 18 Şubat tarihinde Philip Morris grubuna zam gelmişti.
BAT GRUBU'NA DA ZAM GELDİ
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bugün itibarıyla BAT grubu sigaralarının da zamlandığını duyurdu.
PAKET BAŞI 10 TL'YE VARAN ZAM
BAT grubundaki sigaraların fiyatları 7-10 TL arasında arttı. Grubun sattığı en ucuz sigara 100 TL, en pahalı sigara ise 115 TL oldu.
