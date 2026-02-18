Sigaraya fiyatlarına peş peşe zam geldi. Piyasada yoğun olarak tüketilen 2 sigara grubuna paket başına 10 ve 15 TL'lik zam geldi. İşte zamlı sigara fiyatları...

Sigara tiryakilerini üzecek haberler peş peşe geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, piyasada yoğun olarak satılan 2 sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

JTI GRUBUNA PAKET BAŞINA 10 TL ZAM

JTI grubuna ait sigaralarda paket başına 10 TL fiyat artışı oldu. Böylece grubun sattığı en ucuz sigara 100 TL'ye, en pahalı sigara ise 115 TL'ye çıktı. Söz konusu zam 17 Şubat tarihinden itibaren fiyatlara yansıdı.

PHILIP MORRIS GRUBUNA PAKET BAŞINA 15 TL ZAM

JTI grubundan sonra bugün de Philip Morris grubuna zam geldi. Philip Morris grubundaki zam paket başına 15 TL oldu.

EN PAHALI SİGARA 115 TL

Bugünden itibaren geçerli olan Philip Morris'teki zam sonrası, grubun sattığı en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara ise 115 TL oldu.

