Trendyol 1. Lig’de 26. hafta heyecanı bu akşam Sakarya’da yaşanacak. Sakaryaspor, sahasında Pendikspor’u konuk ederken maçın canlı yayın bilgileri ve başlama saati merak konusu oldu. Sakaryaspor-Pendikspor hangi kanalda, saat kaçta sorgulanırken maçın hakem kadrosu da TFF tarafından duyuruldu.

Büyük bir merakla beklenen Sakaryaspor-Pendikspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig maçları gün ortasında başlayıp devam ederken ''Sakaryaspor-Pendikspor hangi kanalda, saat kaçta?'' şimdiden aratılmaya başlandı. İşte, Sakaryaspor-Pendikspor canlı yayın bilgileri...

Sakaryaspor-Pendikspor hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayınlanacak!

SAKARYASPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor ile ATKO Grup Pendikspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 26. hafta karşılaşması 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma Sakarya’da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

SAKARYASPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında oynanacak Sakaryaspor-Pendikspor maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SAKARYASPOR-PENDİKSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada düdük Ömer Faruk Gültekin’de olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Selahattin Altay ile Harun Reşit Güngör üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Erdal Yılmaz olarak açıklandı.

VAR koltuğunda Turgut Doman yer alacak. AVAR görevini ise Ferhan Kestanlıoğlu yapacak.

