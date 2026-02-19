İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın ‘İttifaka sıcak bakarız’ açıklamasının ardından, bir açıklama yaptı. Dervişoğlu “İYİ Parti'nin herhangi bir siyasi parti ile yapmış olduğu bir ittifak görüşmesi mevcut değildir” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti. Yavaş ve Dervişoğlu görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında basın mensuplarının soruları cevapladı. Dervişoğlu 'ittifak', Yavaş ise 'Ankara'ya operasyon' iddialarına ilişkin konuştu.

İYİ Parti bir ittifaka katılacak mı? Dervişoğlu’ndan net cevap

Müsavat Dervişoğlu ‘ittifak’ iddiaları net şekilde yalanlayarak, şu an için bir ittifak olmadığını vurguladı. Dervişoğlu, şöyle konuştu:

Bizim İYİ Parti olarak şu ana kadar, özellikle seçimlerden sonra başka siyasi partilerle yapmış olduğumuz bir ittifak görüşmesi yok. Ama bu ittifak görüşmelerinde tamamında da doğal olarak İYİ Parti dahil ediliyor. Bizim bilgimiz dışında partimizin adının zikredilmesinden doğrusunu isterseniz bir rahatsızlık duymuyoruz. Çünkü İYİ Parti'nin olmadığı bir denklem artık Türk siyasetinde gündeme dahi getirilemiyordur sonucunu çıkartıyor.

"İTTİFAK GÖRÜŞMESİ MEVCUT DEĞİL"

Bu kararın siyasi partilerin genel başkanlarının tek başına alacağı kararlar olmadığını belirten Yavaş "Tekrar ifade ediyorum ki İYİ Parti'nin herhangi bir siyasi parti ile yapmış olduğu bir ittifak görüşmesi mevcut değildir. Öyle bir görüşme söz konusu olursa kamuoyuna açık bir biçimde yine milletimizle paylaşılarak gerçekleştirilir ve bunun kararı sadece genel başkanın inisiyatifine bırakılmaz" dedi.



ERBAKAN, İYİ PARTİ’Yİ DE İŞARET ETMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuk olduğu bir programda ittifak yapabilecekleri partileri tek tek sıralamış, DEVA, Gelecek, Saadet ve Yeniden Refah Partisi'nin tek liste altında aday gösterebileceğini belirtmişti.

Erbakan, "Daha güçlü bir sinerji oluşması bakımından İYİ Parti'nin burada yer almasına sıcak bakarız" demişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

"OPERASYONUN KİME YAPILACAĞI BELLİ"

Mansur Yavaş ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon yapılacağı iddialarına ilişkin konuştu. Yavaş, “Ankara'da operasyon yapılacaksa kime yapılacağı bellidir. Benim hiçbir korumam yoktur. 7 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Önüne gelen herkes yüzlerce defa hakkımızda şikayet dilekçesi vermiştir. Bunların hepsi zaman zaman İçişleri Bakanlığı'na iletilmiş, oradan müfettişler gelmiş, soruşturulmuş ve büyük bir oranda tamamında ya takipsizlik kararı verilmiş ya da soruşturmaya gerek olmadığı kararı verilmiştir" dedi.

“HESABINI BİZZAT KENDİM SORARIM”

Hakkında yürütülen 2 soruşturma olduğunu hatırlatan Yavaş, şöyle konuştu:

Onlar Danıştay'da itiraz ettiğim soruşturmalar. Bir tanesi imar rantını veto etmek, diğeri konserle ilgili yapılan ihalelerde denetimi tam olarak yapmadığım iddiası. Bir iddia geldiği zaman, WhatsApp mesajı da olsa mail de olsa teftişe bunlara iletip kendim soruşturuyorum. Kendi dönemimde de savcılığa gönderdiğim birçok dilekçe var. Benim şöyle bir iddiam var. Ankara, bu ülke şeffaf bir şekilde yolsuzluk yapılmadan yönetilebilir. Bu konuda iddialıyız. Ankara'yı da yönetirken, bu iş bizim namusumuz. Haram para bizim ne benim ne ailemin gırtlağından giremez. Girenlerden de hesabını bizzat kendim sorarım. Alnımız açık.

