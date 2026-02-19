CHP, 2023 seçimlerindeki “Altılı Masa” deneyiminden ders çıkararak yeni stratejisinde ittifak yerine bağımsız hareket etmeyi planlıyor. Parti, tabanda seçmenle doğrudan temas kurarak ekonomi, demokrasi ve özgürlükler odaklı “müstakil kampanya” yürütecek.

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP, 2023 seçimlerinde yaşanan “Altılı Masa” hezimetinin ardından kurumsal ittifak modeline kapıyı kapattı. Masabaşında kurulan ittifakların beklenen sonucu vermediğini düşünen CHP, milletvekili seçimleri için uygulanan ortak liste formülünün de partiye fayda sağlamadığı görüşünde.

Parti kurmayları, CHP listesinden seçilen milletvekillerinin AK Parti’ye katılmasının da hem partiye hem de oy potansiyeline zarar verdiğini belirtiyor. CHP yönetimi, bu nedenle yeni seçim stratejisinde ittifak yerine müstakil bir şekilde sahada yer alınmasını planlıyor.

CHP’nin diğer muhalefet partileriyle diyalog kapısını açık tutacağı ve partiler arası ilişkileri geliştireceği ifade ediliyor.

CHP kurmayları, İyi Parti, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Zafer Partisi ve Anahtar Parti gibi partilerin seçmenleriyle doğrudan temas kurarak ekonomi, demokrasi, adalet ve özgürlükler gibi konularda “tabanda ittifaka” öncelik vereceklerini söyledi. Bu çerçevede milliyetçi muhafazakâr seçmen ve Kürt seçmene özel ilgi gösterilecek.

Kurmaylar, CHP yönetiminin, milliyetçi muhafazakâr seçmenle vatanseverlik üzerinden, Kürt seçmenle ise demokratikleşme üzerinden bağ kurmayı amaçladığını belirtti. CHP’nin mevcut oy oranının yüzde 32-35 bandında bulunduğunu söyleyen parti kaynakları, bu oranın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerekli çoğunluk için yeterli olmadığını vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası