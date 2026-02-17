Muğla’da arazindeki zeytin ağaçlarını kestiği iddiaları sonrasında istifa eden CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in damadı Cenk Soydan, Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevinden alındı. Soydan hakkında Milas Belediyesince idari soruşturma başlatıldı.

Muğla Valiliği, Milas'ın Menteş Mahallesi'nde, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği ihbarı üzerine inceleme başlatmıştı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alanda çalışma yürüterek tutanak tutmuştu.

CHP'de 'zeytin ağacı' krizi! Ahmet Kılbey’in damadı Cenk Soydan görevinden alındı

PARA CEZASI KESİLMİŞTİ

Arazide kesilen zeytin ağaçlarını kayıt altına alan Muğla Valiliği, istifa eden ilçe başkanına 36 bin 762 lira para cezası kesmişti.

Görevinden istifa eden CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey

AHMET KILBEY İSTİFA ETMİŞTİ

CHP Muğla İl Başkanlığı da zeytin ağaçlarının kesilmesine ilişkin soruşturmanın ardından CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

DAMADI GÖREVDEN ALINDI

CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in damadı Cenk Soydan, Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevinden alındı.

İDARİ SORUŞTURMA

Arazi için kayınpederi Kılbey'in vekalet verdiği ileri sürülen Soydan hakkında Milas Belediyesince idari soruşturma başlatıldı.

NELER OLMUŞTU?

CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, kendisine ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarıyla gündeme gelmiş, ardından partisinden istifa etmişti.

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, parti vizyonu ve yereldeki güçlü duruşun, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütün olduğu vurgulanmıştı.

Açıklamada şöyle denilmişti:

"Bu doğrultuda, Milas İlçe Başkanımız son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Genel Başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir. Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."

