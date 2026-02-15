Onlarca ağaç kestiği iddia edilmişti! CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey istifa etti
CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, kendisine ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Kılbey, iddiaların ardından partisinden istifa etti.
- CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey partisinden istifa etti.
- Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiğine dair görüntülerin basına yansıması üzerine Muğla Valiliği inceleme başlatmıştı.
- AK Parti İl Başkanlığı ve milletvekillerinden de zeytin ağaçlarının kesimiyle ilgili tepki gelmişti.
- CHP İl Başkanlığı, istifanın ardından parti vizyonu ve yereldeki duruşun şahsi görüşlerin üzerinde olduğunu vurgulayan bir açıklama yaptı.
CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, partisinden istifa etti.
CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, parti vizyonu ve yereldeki güçlü duruşun, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütün olduğu belirtilerek şöyle denildi:
"Bu doğrultuda, Milas İlçe Başkanımız son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Genel Başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir. Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."
NE OLMUŞTU?
Muğla Valiliği, Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiğine ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine inceleme başlatmış, AK Parti İl Başkanlığı ve milletvekillerinden de zeytin ağaçlarının kesimiyle ilgili tepki gelmişti.