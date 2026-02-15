Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ittifak çağrısı gündemdeki yerini korurken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan CHP'ye sert mesaj geldi. Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söylemlerini "rövanşizm" olarak nitelendirerek, "Rövanşizmle ülke yönetilmez." dedi. Mevcut tabloyla CHP ile yollarının kesişmeyeceğini belirten Babacan, "CHP’nin geçmişini konuşsak o masada kavga çıkar." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 6 partiyi kapsayan yeni ittifak çağrısı siyasette tartışılmaya devam ederken, DEVA Partisi cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi. Parti lideri Ali Babacan, muhtemel iş birliklerine ilişkin net mesajlar verdi.

BABACAN'DAN CHP LİDERİNE SERT ELEŞTİRİ

Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in YouTube kanalına konuk olan Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. Özel'in söylemlerini eleştiren Babacan, "Ayrılan kendi belediye başkanlarıyla ilgili öyle ifadeler var ki tam rövanşizm duygusu. ‘Günü gelecek, biz iktidarı ele geçireceğiz ve size hesap soracağız arkadaş’ duygusu. Bu duygular arada ortaya çıkıyor. Rövanşizmle ülke yönetilmez." ifadelerini kullandı.

"CHP İLE YOLLARIMIZ KESİŞMEZ"

Babacan, mevcut siyasi atmosferi işaret ederek CHP ile yeni bir ittifak ihtimaline kapıyı kapattı. "Durum böyleyken bizim bundan sonra CHP ile yollarımızın kesişmesi de mümkün olmaz." diyen Babacan, iki parti arasında yeni bir iş birliği zemini bulunmadığını dile getirdi.

"GEÇMİŞİ KONUŞSAK MASADA KAVGA ÇIKAR"

Babacan'ın programda yaptığı bir başka değerlendirme de dikkat çekti. CHP'nin geçmişine yönelik tartışmaların masada gerilime yol açacağını savunan Babacan, "CHP’nin geçmişini konuşsak o masada kavga çıkar." sözleriyle sert bir mesaj verdi.

MUHALEFETTE YENİ DENGELER

Davutoğlu'nun ittifak arayışının sürdüğü bir dönemde gelen bu açıklamalar, muhalefet cephesinde yeni bir ayrışmanın işareti olarak yorumlandı. Babacan'ın çıkışı, muhtemel ittifak senaryolarına ilişkin dengeleri yeniden tartışmaya açtı.

