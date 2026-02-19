CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boğaz köprüleri ve otoyolların özelleştirileceği iddiasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yalanlama geldi. Bakanlık, söz konusu sürecin yalnızca değer tespiti ve fizibilite çalışması olduğunu açıkladı.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Muhalefetin, kamuoyunda tartışmalara yol açmaya yönelik iddiaları birer birer boşa çıkıyor. Daha önce depremzede vatandaşlara “faizle konut satıldığı” iddiasını gündeme taşıyan CHP lideri Özgür Özel, bu defa da Boğaz köprüleri ile 7 otoyolun özelleştirileceğini ileri sürdü. Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı resmî açıklamalarla bir kere daha ortaya konuldu.

ÇALIŞMA, DEĞER TESPİTİ İÇİN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kamuoyunda “özelleştirme” olarak yansıtılan sürecin, değer belirleme, finansal analiz ve fizibilite amaçlı danışmanlık hizmeti alımı kapsamında olduğunu belirtti. Bakanlık, bu tür çalışmaların her zaman yapılan rutin uygulama olduğunu aktardı.

DEPREM EVLERİNDE FAİZ YOK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP liderinin afet konutlarına ilişkin “Boş senet imzalattılar, faizle konut satacaklar” iftiralarına cevap vererek “Anlatıyoruz, ısrarla iftirasına devam ediyor. 11 ilde bütün afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek” demişti. Yine, Özel’in “Ocak ayında faiz ödemeleri yüzde 180 arttı” sözlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı cevap verdi: Faiz ödemelerinin yüzde 53’ü 10 yıllık borçlanma senetleri. Artış, faiz yükü değişiminden değil; geçmiş dönemde biriken enflasyonun teknik ve muhasebesel yansımasından kaynaklanmaktadır.

