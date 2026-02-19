Kocaeli'de emekli polis memuru Salim Doğan, tartıştığı eski belediye meclis üyesi Ö.S. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Doğan hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi 5113 Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, emekli polis memuru Salim Doğan, evinin bulunduğu bina önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Darıca Belediyesi CHP eski Meclis Üyesi Ö.S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli Ö.S. olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURŞUN KARNINDAN GİRİP SIRTINDAN ÇIKTI

Karnından vurulan Salim Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Doğan'ın, tabancadan çıkan kurşunun karın boşluğundan girip sırtından çıktığı öğrenildi.



ZANLI YAKALANDI

Olaydan kısa süre sonra yakalanan Ö.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

