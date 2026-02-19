Dil bilimci ve eğitimci Seda Yekeler, 30 yıllık tecrübesini teknolojiyle birleştirerek beyne odaklı, FDA onaylı bir dil öğrenme cihazı geliştirdi. Cihaz, gece uyumadan önce kullanılarak beynin doğal dil edinim mekanizmalarını harekete geçiriyor.

MAHMUT ÖZAY - Yabancı dil edinimi artık bir tercih değil, dünyaya uyum sağlama kapasitesini artıran stratejik bir zorunluluk. Dil bilimci, eğitimci ve yazar Seda Yekeler, bu ihtiyaca cevap olarak 30 yıllık tecrübesini teknolojiyle birleştirdi.

Öğrenmeyi kişiye özel ve etkili hâle getiren, doğrudan beyne odaklı bir cihaz geliştiren Yekeler'in bu tasarımı, ABD'de üretilerek FDA onayı aldı. Cihazın çalışma prensibini anlatan Yekeler "Dil öğrenme sürecini desteklemek üzere geliştirilen bu yenilikçi cihaz, gece uyumadan önce gözlük gibi takılıyor. Temel hedefimiz, beynin doğal dil edinim mekanizmalarını kendi akışında harekete geçirmek" dedi.

