ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığını yürüteceği Barış Kurulu bugün Washington’da ilk toplantısını yapacak.

YEŞİM ERASLAN - Gazze’nin yeniden yapılandırılmasında hayati bir rol oynayacak olan Barış Kurulu’nun ilk toplantısı bugün ABD’de yapılacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın, toplantıda Gazze’nin yeniden inşası ve bölgeye insani yardım çalışmaları için 5 milyar doların üzerinde bir bağış açıklayacağı tahmin ediliyor. Toplantıda, Gazze’nin yeniden inşası için bağış toplanması da bekleniyor.

Gazze Barış Kurulunun kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye’yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Fidan toplantıda, Filistin meselesinin çözümüne yönelik çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ve Türkiye’nin bu doğrultudaki girişimlere desteğini ifade edecek. İsrail’in ateşkes ihlallerine ve insani yardımların kesintisiz ve yeterli miktarda ulaştırılmasını engellemeye yönelik uygulamalarına son vermesi gerektiğinin altını çizecek olan Bakan Fidan, Ankara’nın Gazze’ye insani yardım sağlamayı sürdüreceğini ve yeniden imar faaliyetlerine katkı sağlamaya hazır olduğunu da kaydedecek.

BATI ŞERİA İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ

Türkiye’nin Gazze’de Filistin halkının haklarının korunmasını ve güvenliğinin sağlanmasını teminen tesis edilecek uluslararası mekanizmalarda yer alma iradesini tekrarlayacak olan Bakan Fidan, Batı Şeria’da İsrail’in baskılarına, artan yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yerleşimci şiddetine karşı bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayacak. Fidan, ayrıca Türkiye’nin iki devletli çözüm perspektifine yönelik desteğini de teyit edecek.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 8 Müslüman lider, ABD Başkanı Donald Trump’la Gazze’de ateşkes ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme gerçekleştirmiş, söz konusu görüşmenin ardından da Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştı. Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen Şarm eş-Şeyh Zirvesi’nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, Barış Planı’nın ilk aşaması oluşturulmuştu. Planın, BM Güvenlik Konseyinde kabul edilmesinin ardından ocak ayında Gazze’nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokrattan müteşekkil Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (GYUK) oluşturuldu. Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçildiğinin ilan edilmesinin ardından Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve GYUK ihdas edildi. Türkiye, Barış Kurulu’nda ve Gazze Yürütme Kurulunda temsil ediliyor.

ENKAZ BU HIZLA 7 YILDA KALDIRILIR

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) Yöneticisi Alexander De Croo, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına video konferans yoluyla katılarak değerlendirmelerde bulundu. Gazze’deki toplam moloz ve yıkıntıların yalnızca yüzde 0,5’inin temizlenebildiğini belirten De Croo “Mevcut hızla devam edilmesi hâlinde bütün enkazın kaldırılması yaklaşık yedi yıl sürer” dedi.

