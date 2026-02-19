Konak ilçesinde sağanak yağış sonrası altyapı çalışmalarının sürdüğü Kordon bölgesinde yollar suyla doldu. Altyapı çalışmalarının 10 aydır bitirilememesi ve en ufak yağışta her tarafın göle dönmesi esnafın tepkisini çekti.

İzmir’de aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, Konak ilçesi Alsancak semtinde hayatı felç etti. Altyapı çalışmalarının devam ettiği Kordon ve İkinci Kordon bölgesinde yollar göle döndü.

Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kordon, Alsancak Vapur İskelesi ve Gündoğdu Meydanı mevkilerinde biriken suların yaydığı lağım kokusu ise vatandaşların tepkisini çekti.

İzmir esnafı isyanda! Her yağmurda iş yerleri kepenk kapatıyor

Bölge esnafından Bilal Yıldırım “10 aydan beri yollarımız bu şekilde. Bir türlü bitiremediler. Çok fazla yağmur yağmamasına rağmen Alsancak sular altında kaldı. En ufak yağmurda her taraf göle dönüyor. İzmir, Venedik gibi oldu. Yol çalışması sebebiyle kaldırımlar da kalmadı, insanlar ilerlemekte zorluk çekiyor” dedi.

Cenk Deren isimli esnaf ise şunları söyledi:

Buradaki işletmelerin çoğu gıda sektöründe hizmet veriyor. Belediye hijyenik ortam sağlamadıktan sonra esnaftan nasıl hijyen beklenebilir? Esnaf bu mağduriyetin altından nasıl kalkacak?

İzmir esnafı isyanda! Her yağmurda iş yerleri kepenk kapatıyor

Kordonda işletme sahibi Şahin Hızır ise “Bölgemizde geçen yıl su taşkınlarından, elektrik kaçağından dolayı 2 can kaybı oldu. Yetkililerin bu soruna çözüm bulması lazım. Alsancak İzmir’in incisi ama son zamanlardaki terk edilmiş hâli, işletmeci ve halk olarak bizi çok üzüyor” diye konuştu.

Bölgedeki su birikintilerinin tahliyesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Birçok işletmenin kepenklerini kapattığı görüldü. Öte yandan Çeşme ilçesinde kuvvetli fırtına sebebiyle deniz taştı, bazı yollar su altında kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası