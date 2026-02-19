UEFA Konferans Ligi’nde son 16 yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak Samsunspor, play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Üsküp’te oynanacak karşılaşma öncesi hem muhtemel 11’ler hem de Samsunspor’daki eksik oyuncular netleşmeye başladı.

Samsunspor, Shkendija maçı öncesi UEFA kadrosunda da güncellemeye gitti. Konferans Ligi grup aşamasında statü nedeniyle forma giyemeyen Cherif Ndiaye’nin yanı sıra, yeni transferler Jaures Assoumou ve kaleci İrfan Can Eğribayat da UEFA listesine dahil edildi. Peki, Shkendija-Samsunspor maçında kimler eksik?

SHKENDIJA-SAMSUNSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija deplasmanına çıkacak Samsunspor’da karşılaşma öncesi eksikler netleşti. Kırmızı-beyazlı ekipte Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan statü gereği mücadelede forma giyemeyecek.

Samsunspor’da ayrıca Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da sakatlıkları nedeniyle Shkendija maçının kadrosunda yer almayacak.

SHKENDIJA-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meljichi, Webster, Ramadani, Alhassan, Krasnigi, Spahiu, Mazari, Tamba

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye

SHKENDIJA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shkendija ile Samsunspor arasındaki UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçı bugün saat 23.00’te başlayacak.

SHKENDIJA-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Temsilcimiz Samsunspor’un Shkendija deplasmanındaki kritik mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

