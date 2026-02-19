NBA yıldızlarından kötü haber: Kyrie Irving ve Franz Wagner'in son durumu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2 oyuncudan kötü haber geldi. Kyrie Irving, sezonu kapatırken; Franz Wagner'in de sezonun kalan kısmında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
- Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving, sezonun kalan kısmında forma giymeyecek.
- 33 yaşındaki basketbolcu, 2026-2027 sezonuna hazır olabilmek için bu sezon oynamayacağını duyurdu.
- Orlando Magic'in Alman yıldızı Franz Wagner, sakatlığı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.
- Franz Wagner, aralık ayında sol ayak bileğinden sakatlandı ve takımının oynadığı son 29 karşılaşmada sadece 4 defa forma giyebildi.
NBA'de Batı Konefransı'nda 12'nci sırada bulunan ve play-in elemelerine kalma umudu bulunan Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving, sezonun kalan kısmında forma giymeyecek.
9 defa All Star seçilen 33 yaşındaki basketbolcu, 2026-2027 sezonuna hazır olabilmek için bu sezon forma giymeyeceğini duyurdu.
ABD'li oyun kurucu, geçtiğimiz sezon ön çapraz bağlarını yırtmış ve ameliyat geçirmişti.
FRANZ WAGNER KADRO DIŞI
TRT Spor'da yer alan habere göre; NBA'de diğer bir sakatlık haberi Orlando Magic'ten geldi. Alman yıldız Franz Wagner, sakatlığı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.
Aralık ayında sol ayak bileğinden sakatlanan Wagner, takımının oynadığı son 29 karşılaşmada sadece 4 defa forma giyebildi. Sakatlığı nükseden genç oyuncunun, durumunun bir kaç hafta sonra tekrar değerlendirileceği belirtildi.