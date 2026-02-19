Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2 oyuncudan kötü haber geldi. Kyrie Irving, sezonu kapatırken; Franz Wagner'in de sezonun kalan kısmında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

NBA'de Batı Konefransı'nda 12'nci sırada bulunan ve play-in elemelerine kalma umudu bulunan Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving, sezonun kalan kısmında forma giymeyecek.

9 defa All Star seçilen 33 yaşındaki basketbolcu, 2026-2027 sezonuna hazır olabilmek için bu sezon forma giymeyeceğini duyurdu.

ABD'li oyun kurucu, geçtiğimiz sezon ön çapraz bağlarını yırtmış ve ameliyat geçirmişti.

Kyrie Irving

FRANZ WAGNER KADRO DIŞI

TRT Spor'da yer alan habere göre; NBA'de diğer bir sakatlık haberi Orlando Magic'ten geldi. Alman yıldız Franz Wagner, sakatlığı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Franz Wagner

Aralık ayında sol ayak bileğinden sakatlanan Wagner, takımının oynadığı son 29 karşılaşmada sadece 4 defa forma giyebildi. Sakatlığı nükseden genç oyuncunun, durumunun bir kaç hafta sonra tekrar değerlendirileceği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası