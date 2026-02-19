Antalya’da kendisini kredi danışmanı olarak tanıtan Y.V, A.C.’yi 'yüksek limitli' kredi vaadiyle 1 milyon 650 bin lira dolandırdı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Son aylarda özellikle kredi kartları ve IBAN üzerinde yapılan dolandırıcılıkların sayısı artmaya devam ederken, Antalya’da yaşanan bir olay ‘Pes’ dedirtti.

Antalya’da A.C. isimli kişi, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurarak, sosyal medyada kullanılan bir uygulama üzerinden kredi danışmanlığı profili adı altında yayın yapan şahıslarla iletişime geçtiğini söyledi.

Yapılan telefon görüşmelerinde şüpheli şahsın, tanıdığı banka görevlileri aracılığıyla findeks notunu yükselterek yüksek limitli kredi kullandıracağını söylediğini anlattı.

1 MİLYON 650 BİN LİRA

Birçok bankada hesap açtırdığını söyleyen A.C., online bankacılık şifreleri ile kimlik bilgilerini de şüpheli ile paylaştığını belirtti. A.C., haberi olmadan toplam 1 milyon 650 bin lira tutarında kredi çekilerek şüphelilerin hesaplarına yatırıldığını öğrendi.

1 GÖZALTI

Sosyal medya üzerinden kredi danışmanlığı vaadiyle gerçekleştirilen 1 milyon 650 bin liralık nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

