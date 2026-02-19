Okan Buruk'un Konyaspor planı: Galatasaray'ın ilk 11'i değişiyor
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de 21 Şubat Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un, Konya'da sahaya farklı bir kadro sürmesi bekleniyor.
- Galatasaray'ın Konyaspor karşısında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i şöyle:
Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Eren Elmalı, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz', Victor Osimhen.
Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte teknik patron Okan Buruk, forma şansı vereceği ilk 11 oyuncularını büyük oranda belirledi.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Sacha Boey, solunda Eren Elmalı'nın görev yapması bekleniyor. Stoper tandemini ise Wilfried Singo ve Abdülkerim Bardakcı oluşturacak.
Orta sahada Lucas Torreira-Gabriel Sara ikilisinin önünde Yunus Akgün'ün yer alacağı belirtildi. Kanatlarda sağda Leroy Sane, solda Barış Alper Yılmaz yer alacak. Galatasaray, ileri uçta ise Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile gol arayacak.
Sarı-kırmızılılar, Juventus karşısında Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Lang, Barış, Osimhen'den oluşan 11'le çıkmıştı.