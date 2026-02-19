Galatasaray tarihe geçen Juventus zaferiyle çok şey kazandı. Okan Buruk, Lang, Sara, Barış Alper, Boey, Torreira ve diğerleri... Gurur veren Aslanlar, Avrupa’da manşetlere çıktı. Sarı kırmızılılar eğer son 16 takım arasına kalırsa 11 milyon daha gelir elde edip 52,5 milyon avroyu kasasına koyacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Tarih 17 Şubat 2026… Yine 17’li (UEFA Kupası 17 Mayıs’tı) bir gün daha hafızalara kazındı. G.Saray, on üç yıl önce iki gün süren maçta elediği İtalyan devi Juventus’u Ali Sami Yen’de yerle bir etti! 25 Şubat’ta İtalya’da oynanacak maç öncesi son 16 için büyük avantaj elde eden sarı kırmızılıların kazanımı sadece skor değildi. Ülke puanına katkı yapmaya devam eden sarı kırmızılılar şan şöhretin yanı sıra ciddi bir gelire daha yaklaştı. Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi’nden 42,5 milyon avroluk bir hak edişi olan Aslan, Juventus’u elerse 11 milyon avroluk daha bir kazanım sağlayacak ve böylece 52,5 milyon avroyu kasasına koyacak.

Galatasaraylı oyuncuların gol sevinci

HERKES MUTLU

Devre arasında hem takım içi rekabeti artırmak hem de hamle oyuncusu adına elini güçlendirmek için takviyeler yapan ve 9 milyon avroya yakın bir harcaması olan G.Saray, neredeyse bu parayı Juve maçları ile çıkaracak. Şah şöhret kısmında şu anda dünyanın ve özellikle Avrupa’nın konuştuğu Aslanlar marka değerini tescilledi. Kazananlar kulübünde öne çıkan isimler olarak teknik direktör Okan Buruk, yeni transfer Noa Lang, lider Gabriel Sara, yıkılmaz Türk gücü Barış Alper Yılmaz ve eski Aslan Sacha Boey vardı. Bunlara orta sahanın dinamosu Torreira da eklenebilir. Özelleştirmede bunlar vardı ama takımın geneli kazandı.

Noa Lang

İSTİFADAN ZİRVEYE

Özel hayatı da eleştiriliyordu en ufak bir puan kaybında teknik adamlığı da. Ancak o Liverpool ve Ajax galibiyetlerine tarihe geçen Juve’yi de ekleyip herkesi susturdu.

Galatasaray tarihine geçen Fatih Terim’e rakip olan Okan Buruk zaman zaman eleştiriliyordu. Hatta en ufak bir puan kaybında bile koltuğunun sallantıda olduğu iddiaları bile ortaya atılıyor sosyal medyada “OkanBurukİstifa” diye hashtag de açılıyordu. Ve son dönem de özel hayatıyla da gündeme gelip tepkilerin hedefindeki isim durumuna getirilmişti. Fakat o bir defa daha kafasını verdiğinde ve taktik planını hazırladığında ne kadar cesur ve iyi bir teknik adam olduğunu belgeledi. Okan Buruk, Liverpool ve Ajax zaferlerini Juve ile taçlandırdı.

Okan Buruk

VİCTOR OSİMHEN BİR BAŞKA

Futbol sözlüğüne Victor Osimhen diye yazılır, ‘gol’, ‘baskı’, ‘itici güç’, ‘hız’, ‘adam eksiltme’, ‘hava hâkimiyeti’ diye birçok anlam çıkarılır. G.Saray’ın bonservisine 75 milyon avro ödeyerek Napoli’den aldığı Nijeryalı forvet, paranın da formanın da hakkını fazlasıyla veriyor. 5-2’lik Juventus maçında golü olmamasına rağmen perde arkasındaki kahramanlardan birisi olarak dikkati çekiyor. İşte Juve karşısındaki Osimhen’e bakış!

O NASIL KOŞULAR…

Neler yaptı! Evet tabelada adı yoktu ama ilk golde rakibin tacında pres yapıp topu kazanan isimdi. İkinci golde arkada rakibi kendine çekip Lang’a boş alan bıraktı. Dördüncü ve beşinci golde rakibe baskı yapıp topu kazandı. İki defa da rakip hızlı hücuma çıktığı sırada rakip ceza sahasından 90 metrelik koşu yaparak savunmasına yardımcı olmaya çalıştı. Peki ya maç sonu? İstediği pasları alamadığı Lang’a kızdı ve sonra sarılıp kucaklaştı.

Victor Osimhen

NAPOLİ SEVİNİYOR

Sarı kırmızılıların devre arasında 2 milyon avro kiralama ve 30 milyon avro zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattığı Noa Lang, Aslan’a çabuk alıştı. Ligde asist yapan ve Şampiyonlar Ligi’nde de iki gol atan Hollandalı oyuncunun formu kulübü Napoli’yi de ekstra mutlu etti. Çünkü Lang’ın değerine değer katması İtalyan ekibinin de cebine yarayacak.

SARA İÇİN ÖZEL ANILAR

5-2’lik Juventus zaferinde maçın adamı seçilen Gabriel Sara adına da ilkler yaşandı. Brezilyalı yıldız kariyerinde Şampiyonlar Ligi kulvarında ilk golünü ve ilk asistini hem de aynı maçta gerçekleştirdi. Juve maçı onun adına çok özel hâle geldi.

SANCHEZ’DEN PATLAMA

Juventus maçında İcardi ve Osimhen gol atamadı ama stoper Davinson Sanchez vardı. Kolombiyalı stoper hem de hatasının olduğu ve eleştirildiği maçta bunu telafi eden bir gole imzasını attı. Yedikleri ikinci golde âdeta çıldıran Sanchez, üçüncü gole adını yazdıran isim oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası