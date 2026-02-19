Ankara’dan Tiflis’e gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü Samsun’da devrildi. Kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde, Samsun-Ankara Karayolu üzerinde saat 23.45 sıralarında otobüs kazası meydana geldi. Mustafa İpek yönetimindeki Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti ve devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa İpek, yedek şoför Ziya Çeri ile yolcular Gökhan Akkaya, Sabriye Arslan, Ayşe Pursah, Zeki Arslan ve Gürcistan uyruklu Nino Loria yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

