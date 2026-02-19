Kanada, Esad rejimi sonrası toparlanma sürecindeki Suriye’ye ekonomik destek amacıyla bazı yaptırımları kaldırdı. Eski rejimle bağlantılı 24 kuruluş ve 1 kişi listeden çıkarılırken, insan hakları ihlallerine karışan isimlere yönelik yeni yaptırımlar devreye alındı.

Kanada, Suriye’de Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan yeniden yapılanma sürecine destek vermek amacıyla yaptırım politikasında değişikliğe gitti. Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mayıs 2011’den bu yana yürürlükte olan ve eski rejimle bağlantılı bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada; mal ithalatı ve ihracatı, yatırım faaliyetleri, telekomünikasyon izleme sistemleri ve petrol işlemleri dahil olmak üzere finansal hizmetlere yönelik bazı yasakların hafifletildiği belirtildi. Bu adımın, Suriye ekonomisinin yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

Düzenleme kapsamında, Suriye’nin toparlanması açısından kritik görülen sektörlerde faaliyet gösteren 24 kuruluş ile 1 kişinin yaptırım listesinden çıkarıldığı kaydedildi.

ESKİ REJİME YÖNELİK YAPTIRIMLAR SÜRECEK

Öte yandan Kanada, insan hakları ihlalleri ve güvenlik tehditleri konusunda yaptırım politikasını sürdürme kararı aldı. Açıklamada, ağır ve sistematik hak ihlallerine karışan kişi ve kuruluşların yanı sıra ülkenin barış ve istikrarını tehdit eden unsurlara yönelik iki yeni yaptırım kriterinin yürürlüğe girdiği bildirildi.

Bu çerçevede 6 kişiye yeni yaptırım uygulandığı aktarıldı. Söz konusu kişilerden 4’ünün Mart 2025’te yaşanan mezhep çatışmalarına karıştıkları, 2’sinin ise Esad dönemindeki kimyasal ve balistik füze programlarının finansmanında rol aldıkları gerekçesiyle listeye eklendiği belirtildi.

Ayrıca 2011-2017 yılları arasında yaptırım listesine alınan ve eski Esad yönetimiyle yakın ilişkili kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların da yürürlükte kalacağı vurgulandı.

GEÇİŞ HÜKÜMETİNE DESTEK MESAJI

Kanada yönetimi, Suriye’de kurulan geçiş hükümetinin kapsayıcı bir siyasi süreç yürütme çabalarını desteklediğini açıkladı. Ottawa, insan hakları ihlallerinden sorumlu kişi ve yapılarla mücadele etmeyi sürdüreceğini ve ülkenin barış, güvenlik ve istikrarını güçlendirecek adımlara destek vermeye devam edeceğini bildirdi.

