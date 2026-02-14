Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İran’da rejim değişikliği olmadan diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmayacağını söyledi. Bakan ayrıca 7 İranlı kişi daha yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı’na katılarak Kanada ile İran arasındaki kopuk diplomatik ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

7 KİŞİ DAHA YAPTIRIM LİSTESİNDE

Anand, ülkesinin İran’da rejim değişikliğini desteklediğini vurgulayarak, “Rejim değişikliği olmadan İran ile diplomatik ilişkileri kesinlikle yeniden kurmayacağız” dedi. Kanadalı Bakan, ülkesinin İran’a uyguladığı “Özel Ekonomik Kısıtlamalar” kapsamında 7 kişinin daha yaptırım listesine eklendiğini bildirdi.

Kanada hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin İranlı muhalifleri ve insan hakları savunucularını hedef alan yıldırma, şiddet ve uluslararası baskıdan sorumlu olduğu belirtildi. Açıklamada, İran’ın eleştirmenleri susturmak için vekil ajanlar ve suç şebekeleri kullanmasının Avrupa ve Kuzey Amerika’da ciddi endişelere yol açtığı vurgulandı.

Son alınan önlemlerle birlikte Kanada’nın yaptırım uyguladığı İranlı kişi sayısı 222’ye, İranlı kuruluş sayısı ise 256’ya ulaştı. Kanada, diplomatik ilişkilerini Tahran yönetimi ile 2012 yılında tamamen kesmişti.

