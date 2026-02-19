Vergi gelirlerinin yüzde 1,7’sini, ihracatın yüzde 2,3’ünü tek başına gerçekleştiren OYAK’ın Genel Müdürü Murat Yalçıntaş “6 şirketimiz halka açık. Sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan bazı iştiraklerimiz için halka arz seçeneğini değerlendiriyoruz. 2025 Haziran’ında 35,4 milyar dolar olan OYAK’ın varlık büyüklüğünü 2030’a kadar 60 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

ÖNDER ÇELİK - OYAK Grubu, küresel ekonomideki belirsizliklere karşı ‘disiplinli büyüme ve yüksek verimlilik odaklı’ olarak tanımladığı yol haritasını ‘Vizyon 2030’ buluşmasıyla paylaştı.

Bünyesinde 8 farklı sektörde, 6’sı halka açık 147 şirketi bulunan OYAK’ın Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, 2026’yı hızlı büyümeden ziyade, operasyonel dayanıklılığın güçlendirildiği, 2030’a giden yolun sağlamlaştırıldığı bir ‘konsolidasyon yılı’ olarak konumlandırdıklarını belirterek “Altyapı, enerji, yüksek teknoloji, lojistik ve madencilik ekseninde şekillenen portföy mimarisiyle, 2030 yılında 60 milyar dolarlık varlık büyümesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’de ödenen vergilerin yüzde 1,7’sini, ihracatın yüzde 2,3’ünü tek başına gerçekleştirdiklerini söyleyen Yalçıntaş “OYAK’ın Haziran 2025 itibarıyla varlık büyüklüğü 35,4 milyar dolar seviyesine çıktı. Altyapı yatırımları, öngörülebilir nakit akışı ve bilanço dayanıklılığıyla portföyün omurgasını oluşturacak. Enerji yatırımları sanayi faaliyetlerinin sürekliliği ve verimliliği açısından kritik rolde” diye konuştu.

10 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ

Türkiye dâhil 24 ülkede, 6 kıtada faaliyet gösterdiklerini, 2030 vizyonu doğrultusunda ise coğrafi yayılmadan ziyade mevcut pazarlarda derinleşmeye odaklanan kontrollü ve disiplinli bir büyüme yaklaşımının benimsendiğini ifade eden Yalçıntaş, 115’ten fazla ülkeye 6 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Yalçıntaş, 2030 itibarıyla 10 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmayı amaçladıklanını vurguladı. OYAK’ın 37 bin seviyesinde olan toplam istihdamı ise 2030’a kadar 39 bin kişiye çıkarılacak.

YENİ HALKA ARZLAR YOLDA...

Geçen yıl 1,2 milyar dolar yatırım yapan OYAK’ın 2030 vizyonu kapsamında, olgunluk seviyesine ulaşmış ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli bulunan bazı iştirakler için halka arz seçeneklerini değerlendirdiklerini ifade eden Yalçıntaş, halka arzların bir finansman aracı olmanın ötesinde, sermaye yapısını güçlendiren. kurumsal yönetişim standartlarını derinleştiren ve portföyde oluşturulan değeri görünür kılan stratejik bir araç olarak ele alındığını belirtti. Bu kapsamda, Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirilecek halka arzlarla sermaye piyasalarındaki portföy büyüklüğünün en az yüzde 50 oranında artırılması hedefleniyor.

200 BİN YERLİ MOTOR ÜRETİLECEK

Yapay zekâ ve bilişim alanlarının verimlilik, ölçeklenebilirlik ve rekabet gücü açısından güçlü bir kaldıraç sunduğunu belirten Murat Yalçıntaş, lojistik ve madencilik yatırımlarının ise küresel tedarik zinciri güvenliği ve kaynak erişimi açısından tamamlayıcı nitelik taşıdığını aktardı. Otomotivde ise hibrit motor ve elektrikli araçlarla geleceğin teknolojisine yatırım yapılacağının altını çizen Yalçıntaş, Bursa’daki Renault fabrikasında geliştirilen yerli hibrit motordan bu yıl yaklaşık 200 bin adet üretileceğini ve Bursa’da üretilecek yeni Duster’a takılacağını belirtti.



Haberle İlgili Daha Fazlası