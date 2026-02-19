Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, çatı onarımının başarıyla tamamlandığını belirterek “Ayasofya ramazana hazır” dedi.

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ - Ayasofya Camii’nde yürütülen restorasyon çalışmalarında mühim bir safha geride kaldı. Çatının tamiratı için kurulan iskele sistemi, caminin iç mekânındaki tarihî yüzeylere sabitleme yapılmadan tamamlandı. İç mekânda, iskele kurulumu için kullanılan ve tartışma meydana getiren iş makineleri görevlerini tamamladıktan sonra özel tasarlanmış rampa ve köprü sistemleriyle tahliye edildi.

Vakıflar Genel Müdürülüğünden yapılan açıklamada Bilim Kurulu tarafından süreç boyunca gerçekleştirilen kesintisiz izlemelerde zeminde herhangi bir negatif durum tespit edilmediği ifade edildi. Gelinen aşamayla birlikte Ayasofya, ramazan ayı öncesinde ibadet alanıyla hazır hâle geldi.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu “Bütün süreç planlandığı gibi hasarsız, başarıyla tamamlandı. Bilim Kurulu kararları dışında bir karar vermemiz mümkün değil. Restorasyonda önemli bir eşiği geçtik, Ayasofya ramazana hazır” ifadelerini kullandı. Ayrıca Ayasofya-i Kebîr Camii’nin korunmasına yönelik çalışmaların uzun vadeli bir program çerçevesinde devam edeceğini belirterek “Daha uzun bir restorasyona ihtiyacı var” diyen Aksu, çalışmanın sade bir onarım değil depreme karşı güçlendirmeyi de içerdiğini vurguladı.

Öte yandan, restorasyon ve koruma çalışmaları; Bilim Kurulunun denetimi ve Koruma Kurulunun kararları doğrultusunda ilmî metotlarla devam ederken; ibadet ve ziyaret sürekliliği ile tarihî yapının korunması eş zamanlı olarak titizlikle yürütülecek.

