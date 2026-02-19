MAN Truck & Bus, Türkiye’deki üretim tesisinde elektrikli mobiliteye geçişte önemli bir aşamayı tamamladı.

Eylül ayı başında ilk MAN Lion’s City E’nin banttan indirilmesiyle başlatılan sürecin ardından, tüm test ve hazırlıklar başarıyla tamamlanarak seri üretime geçildi. MAN Lion’s City E’nin seri üretimiyle birlikte Ankara, şirketin bataryalı elektrikli otobüs üretiminde en önemli yetkinlik merkezlerinden biri konumuna taşındı.

MAN Truck & Bus Otobüs Birimi Başkanı Barbaros Oktay, Ankara’da elektrikli otobüs üretiminin başlamasıyla birlikte sıfır emisyon yolunda çok önemli bir adım attıklarını söyledi. MAN Türkiye CEO’su Mehmet Şermet de yaptıkları yatırımla tüm konvansiyonel ve elektrikli otobüsleri aynı bantta üretmeyi başardıklarını, Ankara fabrikasının MAN’ın Almanya dışındaki ilk üretim tesisi olduğunu hatırlattı.

Şermet, MAN Lion’s City E’nin yanı sıra, gelecekte elektrikli şehirlerarası otobüsler ile seyahat sektörü için geliştirilen yeni MAN Lion’s Coach E’nin de Türkiye’de üretilmesinin hedeflendiğini ifada etti.

