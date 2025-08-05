Ayasofya'yı ateşe verip kaçtı! Polis her yerde kırmızı şapkalı adamı arıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

YÜZÜNÜ GİZLEYİP GİRDİ

Önceki gece yatsı namazı sonrası yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kişinin camiyi ateşe vermeye çalıştığı ortaya çıktı. Ekol TV'nin haberine göre kırmızı şapkalı ve şortlu bir adam, yüzünü gizlemeye çalışarak camiye girdi.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRDÜLER

Bir sütunun dibindeki rahlelerin arkasına geçen şahıs, cebinden çıkardığı kağıtları yırtıp ateşe verdi. Şahıs hemen camiden ayrılırken bir kadın ateşi fark etti. Cami imamı seslere koşup gelirken tutuşan halıyı çekerek yangının büyümesini engellediler.