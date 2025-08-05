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Ayasofya'yı ateşe verip kaçtı! Polis her yerde kırmızı şapkalı adamı arıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ayasofya, Yangın, Cami, Adam, Polis, Suç, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ayasofya Camii'nde kırmızı şapkalı bir adam kağıtları ve halıyı tutuşturup kaçtı. Alevler büyümeden söndürülürken o anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Ayasofya'yı ateşe verip kaçtı! Polis her yerde kırmızı şapkalı adamı arıyor - 1. Resim

YÜZÜNÜ GİZLEYİP GİRDİ

Önceki gece yatsı namazı sonrası yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kişinin camiyi ateşe vermeye çalıştığı ortaya çıktı. Ekol TV'nin haberine göre kırmızı şapkalı ve şortlu bir adam, yüzünü gizlemeye çalışarak camiye girdi. 

Ayasofya'yı ateşe verip kaçtı! Polis her yerde kırmızı şapkalı adamı arıyor - 2. Resim

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRDÜLER

Bir sütunun dibindeki rahlelerin arkasına geçen şahıs, cebinden çıkardığı kağıtları yırtıp ateşe verdi. Şahıs hemen camiden ayrılırken bir kadın ateşi fark etti. Cami imamı seslere koşup gelirken tutuşan halıyı çekerek yangının büyümesini engellediler.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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