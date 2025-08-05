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AK Parti'nin kurucularındandı! Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Parti&#039;nin kurucularındandı! Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti kurucularından Beşir Atalay'ın adı, Kırıkkale Üniversitesi kampüsünden kaldırıldı. Bu gelişme dikkat çekerken Atalay ise sessizliğini bozarak açıklamalarda bulundu.

İçişleri eski Bakanı, AK Parti kurucularından Beşir Atalay'ın adı, 1992'de kurucu rektörü olduğu Kırıkkale Üniversitesi kampüsüne verilmişti.

KAMPÜSTEN ADINI SİLDİLER

Üniversite, 16 Temmuz 2025 tarihinde Beşir Atalay’ın ismini oybirliği ile silme kararı aldı, yerine “Şehitler Kampüsü” adı için fikir birliğine varıldı. Ve geçtiğimiz gün kampüsten Atalay'ın ismi kaldırıldı.

AK Parti'nin kurucularındandı! Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu - 1. Resim

"HERKES KENDİ İSTEDİĞİNİ YAPSIN"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Atalay Sözcü'ye konuştu. Kimseye bu konu hakkında konuşmadığını belirten Atalay, "Bu konuda benim hiçbir talebim olmadı, arkadaşlar vermiş ve ben de çok sonra öğrendim. Şimdi de söylenecek bir şey yok. Herkes kendi istediğini yapsın. Ben öyle ortalıkta olan fazla konuşan birisi de değilim. Kendi köşemizde sakin yaşamaya çalışıyoruz. Kimse ile görüşmedim, kimseyi de aramadım, niyetim de yok. Basına da öyle fazla açıklama yapan biri de değilim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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