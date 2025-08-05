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Komşuda şiddetli deprem! 5.4'le sarsıldılar, işte ilk veriler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Komşuda şiddetli deprem! 5.4&#039;le sarsıldılar, işte ilk veriler
Deprem, İran, Kirman, Sarsıntı, Can Kaybı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'ın güneyinde yer alan Kirman eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyla ilgili ilk veriler geldi, işte detaylar.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Zehkelut kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.36'da kaydedildi.

Deprem, yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Komşuda şiddetli deprem! 5,4'le sarsıldılar, işte ilk veriler - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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