Komşuda şiddetli deprem! 5.4'le sarsıldılar, işte ilk veriler
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İran'ın güneyinde yer alan Kirman eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyla ilgili ilk veriler geldi, işte detaylar.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Zehkelut kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.36'da kaydedildi.
Deprem, yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar