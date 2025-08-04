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CHP’de İmamoğlu krizi büyüyor! Ali Haydar Fırat'ın çıkışı partiyi karıştırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP’de İmamoğlu krizi büyüyor! Ali Haydar Fırat&#039;ın çıkışı partiyi karıştırdı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’de Ekrem İmamoğlu tartışmaları sürerken, Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat’ın sert çıkışı parti içinde gerilimi artırdı. Fırat’a destek veren isimler ve disiplin çağrıları gündemde.

BERAT TEMİZ'İN HABERİ / ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, CHP’de tartışmaların konusu olmaya devam ediyor.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Haydar Fırat’ın “Tek gündemimiz İmamoğlu değil” açıklamasının arkasında olduğunu söylemesi, parti içi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

TANSİYON YÜKSELTEN SÖZLER

Kendisine yönelen eleştirilere tepki gösteren Fırat, “İt, kopuk, ezik, kiralık, lümpen, troll” gibi ifadeler kullanmasıyla tansiyonu yükseltti. Sosyal medyada Fırat’ın disipline sevk edilmesi ve partiden ihraç edilmesine yönelik çağrılar yapıldı. Fırat ise “Hepsinden tek tek hesap soracağım, bir tanesini bile partide bırakmayacağım” dedi.

Daha önce İmamoğlu için yapılan mitingleri doğru bulmadığını söyleyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden de Fırat’a destek geldi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Kimse CHP’nin geçmişine, emektarlarına parmak sallayamaz” derken, eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de “Ali Haydar’ı CHP’li olmayan trollere kurban etmeyiz. O baba ocağının evladıdır” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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