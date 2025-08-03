Kılıçdaroğlu'na CHP Antalya şoku! Resmen görmezden gelindi

BERAT TEMİZ'İN HABERİ / ANKARA - CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ‘rüşvet’, ‘yolsuzluk’ ve ‘zimmete para geçirme’ suçlamasıyla tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’yı Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti.

Böcek ve Kara ile yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmesinin ardından cezaevinden ayrılan Kılıçdaroğlu, çevresine Böcek’in sağlık durumunun ve psikolojisinin iyi olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, Böcek’in çok fazla ilaç kullandığını ve ev hapsi şartıyla tahliye beklentisi olduğunu belirtti.

KILIÇDAROĞLU GÖRMEZDEN GELİNDİ

Bu arada, Kılıçdaroğlu’nun Antalya ziyareti, CHP il örgütü ve milletvekilleri tarafından görmezden gelindi. CHP’nin Antalya’daki beş milletvekili; Aliye Coşar, Cavit Arı, Mustafa Erdem, Aykut Kaya ve Sururi Çorabatır ile il teşkilatı, Antalya programı boyunca Kılıçdaroğlu’nun yanında yer almadı.

Tutuklu iki belediye başkanının da CHP’li olmasına rağmen milletvekillerinin ve Antalya örgütünün Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine sessiz kalması dikkat çekti.