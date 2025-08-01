CHP karıştı! Görevden alındı, Özgür Özel'e zehir zemberek sözlerle yüklendi... "Bir kişinin partisi değil"

CHP'de parti içi krizler ve restleşmeler önceki gün gerekçe dahi gösterilmeden görevinden alınan Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım'ın sert çıkışıyla devam ediyor.

Yıldırım'ın, 13 Eylül'de başlayacak ilçe kongreleri öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması sebebiyle görevden alındığı öne sürüldü.

Buna ek olarak, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışına katılımın düşük olması sebebiyle Yıldırım'a öfkelenerek kendisini görevden aldırdığı iddia edildi.

Partiyi karıştıran iddialar üzerine, Yıldırım'dan yazılı açıklama geldi. Sert sözlerle Özgür Özel ve kurmaylarına yüklenen Yıldırım, "Burası bir kişinin partisi değil" ifadelerini kullandı.

"Bugün, ne yazık ki içeride farklı düşünenlere yönelik bir daralmayı, ifade alanlarının daraltılmasını, mücadeleyle gelenlerin masada tasfiye edilmesini yaşıyoruz" diyen Yıldırım, partinin tarihsel birikiminden uzaklaştığını söyledi.

"SUSARAK GEÇEMEM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım şunları yazdı:

“Makamlar Geçici, Mücadele Kalıcıdır”

Bir hayatı örgütlü mücadeleyle geçirdim. Sokakta direnen işçinin yanında, sabaha kadar afiş asan gençlik örgütünün arasında, gece yarıları oy sayımında sandığın başında… Adım adım, adanarak, onurumla.

İki dönem boyunca Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çankaya İlçe Başkanlığını yürüttüm. Ankara’nın kalbinde, Cumhuriyet’in kalesinde, partimizin oylarını artırmakla kalmadım; örgütü büyüttüm, birlik ruhunu korudum, farklı seslerin aynı hedefte buluşmasına öncülük ettim.

Ve şimdi, hiçbir gerekçe gösterilmeden, yönetim kurulum ile birlikte görevden alındım. Bu kararı kişisel almıyorum. Ama örgütlü mücadeleye gönül vermiş binlerce partilinin emeği adına, bunu susarak geçemem.

Benim partim Cumhuriyet’i kurmuş bir partidir. Emekçilerin, yoksulların, kadınların, gençlerin umudu olagelmiş bir partidir. Ve her zaman demokratik teamüllerle, iç tartışmalarla, şeffaf süreçlerle güçlenmiştir.

"MÜCADELEYLE GELENLER MASADA TASFİYE EDİLİYOR"

Bugün, ne yazık ki içeride farklı düşünenlere yönelik bir daralmayı, ifade alanlarının daraltılmasını, mücadeleyle gelenlerin masada tasfiye edilmesini yaşıyoruz. Bu, ne Atatürk’ün çizdiği yoldur, ne de partimizin tarihsel birikimine yakışır.

Ancak üzülmeyin. Kırgın değilim. Ne makamla var oldum, ne koltukla tanındım. Varlığımı, omzumdaki örgüt yüküne borçluyum. Gücümü, birlikte yürüdüğüm yoldaşlarımdan, gece gündüz emek veren mahalle temsilcilerimizden, afiş asan gençlerimizden, sandık başı nöbeti tutan kadınlarımızdan aldım.

"CHP BİR KİŞİNİN PARTİSİ DEĞİL"

Benim yerim yine aynı yerdedir: Sokağın kenarında, afişin arkasında, halkın içinde.

Beni görevden alabilirsiniz. Ama beni mücadelemden alamazsınız.

Önümüzde kongre süreci var. Bu partide sandık iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur, olmamalıdır.

Mahallelerden başlayan demokrasi kültürünü yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. CHP, bir kişinin değil; halkın partisidir. Hiç kimse “ben yaptım, oldu” diyemez.

Biz mücadeleyi sadece iktidara karşı değil, kendi içimizdeki haksızlığa karşı da veririz. Çünkü adalet, bir bütündür. Parti rozetini yüreğimde taşıyor, sözümü her zamanki gibi açık ve onurlu şekilde söylüyorum: Ben bu partinin neferiyim. Mücadeleyle geldim, mücadeleyle gideceğim. Ve yine mücadeleyle döneceğim.