CHP'de istifa şoku! Meclis üyesi görevi bıraktı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi Bayırköy Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Kaygısız görevinden istifa etti.
Bilecik'te Bayırköy Belediyesi Başkan Vekili aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Bayırköy Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Kaygısız görevinden istifa etti.
Kaygısız, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bayırköy Belde Başkanlığı için CHP'nin adayı da olmuştu. Öte yandan Hüseyin Kaygısız'dan boşalan koltuğa ise, Özkan Bel geleceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar