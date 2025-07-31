Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'de istifa şoku! Meclis üyesi görevi bıraktı

CHP'de istifa şoku! Meclis üyesi görevi bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
CHP&#039;de istifa şoku! Meclis üyesi görevi bıraktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi Bayırköy Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Kaygısız görevinden istifa etti.

Bilecik'te Bayırköy Belediyesi Başkan Vekili aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Bayırköy Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Kaygısız görevinden istifa etti.

Kaygısız, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bayırköy Belde Başkanlığı için CHP'nin adayı da olmuştu. Öte yandan Hüseyin Kaygısız'dan boşalan koltuğa ise, Özkan Bel geleceği öğrenildi.

CHP'de istifa şoku! Meclis üyesi görevi bıraktı - 1. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu hata az daha canlarına mal oluyordu! 4 kişi ölümle burun buruna geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu hata az daha canlarına mal oluyordu! 4 kişi ölümle burun buruna geldi - GündemBu hata az daha canlarına mal oluyordu! 4 kişi ölümle burun buruna geldiSahte diploma iddialara cevap! Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hukuk önünde hesaplaşacak - GündemSahte diploma iddialara cevap! Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hukuk önünde hesaplaşacak3 yaşındaki çocuk fare zehri içti! Hayat mücadelesi veriyor - Gündem3 yaşındaki çocuk fare zehri içti!Sahte diploma ve sürücü belgesi soruşturmasında iddianame tamam! 50 yıla kadar hapisleri istendi - GündemSahte diploma ve sürücü belgesi soruşturmasında iddianame tamam! 50 yıla kadar hapisleri istendiAK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu - GündemAK Parti, merakla beklenen isimleri duyurduİzmir'in ardından Ankara'da da ekmeğe zam geldi! - GündemAnkara'da ekmeğe zam geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...