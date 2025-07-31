Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'nin 10 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! Bir isim oldukça dikkat çekiyor

CHP'nin 10 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! Bir isim oldukça dikkat çekiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;nin 10 kişilik &#039;Terörsüz Türkiye Komisyonu&#039; üyeleri belli oldu! Bir isim oldukça dikkat çekiyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM'de kurulacak 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için MHP ve DEM Parti'nin ardından CHP de üyelerinin isimlerini açıkladı. 10 kişilik listede bir isim oldukça dikkat çekti. İşte detaylar.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından TBMM'de de bir komisyon kurulmasına karar verildi. 51 kişiden oluşacak komisyon için MHP ve DEM Parti isimleri açıkladı. İyi Parti ise komisyona katılmayacağını duyurdu.

Partilerin perşembe gününe kadar isimleri bildirmeleri gerekirken CHP ise komisyona katılmak için 'nitelikli çoğunluk kuralını' şart koşmuştu. CHP lideri Özgür Özel, komisyonla ilgili karara vardıklarını ve katılacaklarını söylemişti.

10 KİŞİ YER ALACAK

Bugün de beklenen 10 kişilik liste açıklandı... CHP’nin 10 kişilik üye listesinde şu isimler yer alıyor: Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Gökçe Gökçen, Okan Konuralp, Murat Bakan, Türkan Elçi, Süreyya Öneş Derici, Turan Taşkın Özer yer alacak.

TÜRKAN ELÇİ İSMİNE DİKKAT!

Türkan Elçi ismi ise oldukça dikkat çekici... Elçi, Kürt asıllı Türk hukukçu ve aktivist Tahir Elçi'nin eşiydi. Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Elçi o dönemde Diyarbakır Baro Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Seda Bakan, Jennifer Lopez ile 1 milyon TL’lik fotoğraf iddialarını yalanladıFenerbahçe-Lazio maçında olay görüntü! Çılgına döndü, takım arkadaşları zor tuttu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Altaylı'nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - GündemAltaylı için ilk duruşma tarihi belli oldu!Yeşil Bursa, kara toprağa döndü... Gürsu'yu şimdi görenler 'ah' çekti - GündemBu kareyi görenler 'ah' çektiİmamoğlu olmazsa adaylığını koyacak mı? Özgür Özel ilk kez bu kadar net konuştu - Gündemİmamoğlu olmazsa, adaylığını koyacak mı?Yeni sistem göz açtırmıyor! Tam 300 milyonluk ceza kesildi - GündemYeni sistem göz açtırmıyor! Tam 300 milyonluk ceza kesildiICRYPEX ve Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konuldu - GündemTüm mal varlıklarına el konuldu!İş arkadaşının katili oldu! Korkutmak için yaptığı hamle hayatını kararttı - GündemKorkutmak için yaptığı hamle onu katil yaptı!
Sonraki Haber Yükleniyor...