CHP'nin 10 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! Bir isim oldukça dikkat çekiyor

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından TBMM'de de bir komisyon kurulmasına karar verildi. 51 kişiden oluşacak komisyon için MHP ve DEM Parti isimleri açıkladı. İyi Parti ise komisyona katılmayacağını duyurdu.

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Partilerin perşembe gününe kadar isimleri bildirmeleri gerekirken CHP ise komisyona katılmak için 'nitelikli çoğunluk kuralını' şart koşmuştu. CHP lideri Özgür Özel, komisyonla ilgili karara vardıklarını ve katılacaklarını söylemişti.

10 KİŞİ YER ALACAK

Bugün de beklenen 10 kişilik liste açıklandı... CHP’nin 10 kişilik üye listesinde şu isimler yer alıyor: Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Gökçe Gökçen, Okan Konuralp, Murat Bakan, Türkan Elçi, Süreyya Öneş Derici, Turan Taşkın Özer yer alacak.

TÜRKAN ELÇİ İSMİNE DİKKAT!

Türkan Elçi ismi ise oldukça dikkat çekici... Elçi, Kürt asıllı Türk hukukçu ve aktivist Tahir Elçi'nin eşiydi. Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Elçi o dönemde Diyarbakır Baro Başkanlığı görevini sürdürüyordu.